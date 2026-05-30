Spiegel: Франция предлагает Европе ядерную защиту без права голоса
Франция предлагает ядерную защиту все большему числу европейских стран, включая Германию, Норвегию, Польшу и Литву. Однако окончательное решение о применении атомного оружия остается исключительно за президентом Франции, сообщает Spiegel. Это означает, что европейские партнеры, согласившиеся на французский «зонтик», фактически не получают никаких гарантий и полностью зависят от политической воли Парижа.
По модели НАТО, где Германия десятилетиями участвует в «ядерном обмене», немецкие истребители могут доставлять американские атомные бомбы к цели, хотя решение остается за президентом США. Французская доктрина не предполагает даже такого ограниченного участия.
«Никакого разделения окончательного решения не будет – ни в отношении планирования, ни в отношении применения», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также не намерен советоваться с союзниками при оценке угрозы «жизненно важным интересам» Франции.
В марте Макрон заявил о том, что Франция увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Он также сказал, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала. 14 февраля Макрон сообщал о переговорах с Германией о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. По его словам, он запустил стратегический диалог с лидерами стран ЕС, чтобы понять, как связать национальную доктрину с сотрудничеством с другими государствами.