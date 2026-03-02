Макрон объявил о наращивании ядерного арсенала Франции
Франция увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. Об этом Эммануэль Макрон заявил во время выступления на базе подводных лодок в Бретани.
«Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», – сказал он.
Французский лидер также пояснил, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.
14 февраля президент Франции также сообщал о переговорах с Германией о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что Париж намерен по-новому выстроить роль своего ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы. По его словам, он запустил стратегический диалог с лидерами стран ЕС, чтобы понять, как связать национальную доктрину с сотрудничеством с другими государствами.
NBC News 22 января также писал, что страны ЕС начали дискуссии о способах усиления ядерного сдерживания, рассматривая возможность создания собственного атомного оружия. Издание отмечало, что варианты включают усиление роли Франции и Великобритании, которые уже обладают ядерным оружием.