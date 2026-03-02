Макрон объявил о наращивании ядерного арсенала Франции

14 февраля президент Франции также сообщал о переговорах с Германией о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что Париж намерен по-новому выстроить роль своего ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы. По его словам, он запустил стратегический диалог с лидерами стран ЕС, чтобы понять, как связать национальную доктрину с сотрудничеством с другими государствами.