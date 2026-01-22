NBC: страны ЕС обсуждают укрепление ядерного арсенала на фоне разногласий с США
Европейские страны начали дискуссии о способах усиления собственного ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США и опасений по поводу надежности американской защиты. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на шестерых высокопоставленных европейских чиновников.
«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания, с участием США или без него», – заявил один из источников. По данным NBC News, варианты включают усиление роли Франции и Великобритании, которые уже обладают ядерным оружием, или даже запуск совместных европейских ядерных программ.
Эксперт по контролю над вооружениями Эмма Белчер назвала ситуацию кризисом доверия: ранее система расширенного сдерживания США предотвращала распространение ядерного оружия в Европе, но теперь союзники сомневаются в готовности Вашингтона выполнять свои обязательства.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в ответ заявила, что Трамп «сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой» и что его политика «помогает Европе взять на себя больше ответственности за собственную оборону».
Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели выступит с важной речью по ядерной политике, которая может определить дальнейшие шаги. В то же время некоторые европейские чиновники скептически оценивают возможность замены американского «ядерного зонтика» французским, ссылаясь на недостаточный арсенал Парижа и политические риски внутри ЕС.
21 января на Всемирном экономическом форуме президент США Дональд Трамп подверг критике текущую траекторию развития Европы. «Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но она идет не в том направлении», – заявил он. Президент добавил, что некоторые места на континенте стало «просто не узнать».