NBC: страны ЕС обсуждают укрепление ядерного арсенала на фоне разногласий с США

«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания, с участием США или без него», – заявил один из источников. По данным NBC News, варианты включают усиление роли Франции и Великобритании, которые уже обладают ядерным оружием, или даже запуск совместных европейских ядерных программ.