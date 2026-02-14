Франция и ФРГ начали диалог по ядерному сдерживанию

«Именно поэтому мы сейчас формируем стратегический диалог, чтобы понять, как можно связать нашу национальную доктрину, гарантированную и регулируемую конституцией, с конкретным сотрудничеством, совместными учениями и общими интересами безопасности», – сказал Макрон (цитата по ТАСС).