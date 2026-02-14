Газета
Главная / Политика /

Франция и ФРГ начали диалог по ядерному сдерживанию

Ведомости

Франция и Германия ведут переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Париж намерен по-новому выстроить роль ядерного сдерживания и запустил стратегический диалог, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и рядом других европейских лидеров.

«Именно поэтому мы сейчас формируем стратегический диалог, чтобы понять, как можно связать нашу национальную доктрину, гарантированную и регулируемую конституцией, с конкретным сотрудничеством, совместными учениями и общими интересами безопасности», – сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Франция «впервые в истории делает это с Германией». По мнению французского лидера, новый формат взаимодействия позволит встроить ядерное сдерживание в более широкий подход к обороне и безопасности Европы.

22 января NBC News писал, что европейские страны начали дискуссии о способах усиления ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США и опасений по поводу надежности американской защиты. 

