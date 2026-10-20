Мантуров и Новак обсудили импортозамещение нефтегазового оборудования

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. Об этом ИС «Вести» сообщили в аппарате Мантурова.