Мантуров и Новак обсудили импортозамещение нефтегазового оборудования
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и вице-премьер Александр Новак провели в Санкт-Петербурге заседание координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. Об этом ИС «Вести» сообщили в аппарате Мантурова.
Участники обсудили обеспечение технологического суверенитета нефтегазовой отрасли, а также реализацию программы стандартизации оборудования в нефтегазовом и химическом секторах. Отдельное внимание уделили межотраслевым технологиям, оборудованию и возможностям их тиражирования.
В заседании приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители профильных ведомств и отраслевых компаний.
20 октября Новак заявил о значительном продвижении России к технологическому суверенитету. По его словам, этому способствует реализация нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», направленного на замещение иностранных разработок.
1 октября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах довести уровень импортозамещения в нефтегазовом машиностроении до 90% к 2030 г.. Для этого предстоит освоить производство 220 позиций оборудования и технологий.
16 сентября Алиханов предложил сохранять субсидирование российского нефтегазового оборудования в течение двух-трех лет после его сертификации. По мнению министра, такая мера позволит поддержать отечественных производителей на начальном этапе выпуска продукции.