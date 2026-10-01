Импортозамещение в нефтегазовом машиностроении превысит 90% к 2030 году

Одним из ключевых результатов Алиханов назвал завершение полного цикла локализации производства критически важных узлов и агрегатов для магистральных воздушных судов. В рамках этой работы были сформированы замкнутые производственные цепочки по ряду систем, ранее зависевших от импортных поставок. Значительные результаты достигнуты и в сертификации новой линейки авиалайнеров: две модели уже получили необходимые сертификаты летной годности, еще два борта – обновленный Superjet и МС-21 – завершают испытания.