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Импортозамещение в нефтегазовом машиностроении превысит 90% к 2030 году

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

К 2030 г. уровень импортозамещения в российском нефтегазовом машиностроении превысит 90%. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью «Вести».

«У нас завершена разработка полученной конструкторской документации, и мы на этапе как раз перехода к производству такому промышленному, постоянному, серийному», – сказал Алиханов.

Министр добавил, что еще несколько десятков технологических решений находятся на стадии профинансированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В Минпромторге рассчитывают получить окончательные результаты по ним в ближайшие годы.

Всего к 2030 г. планируется полностью освоить 220 позиций оборудования и технологий. «То есть российское нефтегазовое машиностроение себя сможет обеспечить на 90%», – подчеркнул глава Минпромторга.

9 сентября Алиханов заявил, что Россия в 2025 г. достигла основных показателей, установленных в сфере технологического суверенитета и лидерства.

Одним из ключевых результатов Алиханов назвал завершение полного цикла локализации производства критически важных узлов и агрегатов для магистральных воздушных судов. В рамках этой работы были сформированы замкнутые производственные цепочки по ряду систем, ранее зависевших от импортных поставок. Значительные результаты достигнуты и в сертификации новой линейки авиалайнеров: две модели уже получили необходимые сертификаты летной годности, еще два борта – обновленный Superjet и МС-21 – завершают испытания.

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