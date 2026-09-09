Алиханов: Россия достигла основных целей техлидерства в 2025 году

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 августа глава Минпромторга доложил о динамике промышленного производства и инвестиций, а также развитии новых производственных мощностей. По его словам, за последние пять лет объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился почти на четверть. Рост производства сопровождался увеличением инвестиций. Если в 2021 г. их объем составлял около 3 трлн руб., то по итогам 2025 г. показатель достиг 7,3 трлн руб. Объем ввода новых производственных мощностей за этот период вырос более чем на 80%, сообщил Алиханов.