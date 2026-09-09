Алиханов: Россия достигла основных целей техлидерства в 2025 году
Россия в 2025 г. достигла основных показателей, установленных в сфере технологического суверенитета и лидерства. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, комментируя итоги стратегической сессии по технологической политике.
Одним из ключевых результатов Алиханов назвал завершение полного цикла локализации производства критически важных узлов и агрегатов для магистральных воздушных судов. В рамках этой работы были сформированы замкнутые производственные цепочки по ряду систем, ранее зависевших от импортных поставок. Значительные результаты достигнуты и в сертификации новой линейки авиалайнеров: две модели уже получили необходимые сертификаты летной годности, еще два борта – обновленный Superjet и МС-21 – завершают испытания.
Параллельно предприятия тяжелого машиностроения осваивают производство оборудования после прекращения сотрудничества с недружественными странами. Алиханов в качестве примера привел ССК «Звезда», где наращивается выпуск оборудования для танкеров-газовозов, в том числе за счет мощностей на Дальнем Востоке.
Контроль за достижением стратегических целей будет осуществляться с помощью цифровой платформы, запущенной в тестовом режиме по поручению председателя правительства. Она позволяет отслеживать освоение сквозных технологий и сопоставлять результаты с продуктовыми линейками из карт технологических коопераций.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 августа глава Минпромторга доложил о динамике промышленного производства и инвестиций, а также развитии новых производственных мощностей. По его словам, за последние пять лет объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился почти на четверть. Рост производства сопровождался увеличением инвестиций. Если в 2021 г. их объем составлял около 3 трлн руб., то по итогам 2025 г. показатель достиг 7,3 трлн руб. Объем ввода новых производственных мощностей за этот период вырос более чем на 80%, сообщил Алиханов.