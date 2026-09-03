Компании законтрактовали более 40 импортозамещенных самолетов SJ-100

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.