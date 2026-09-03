Компании законтрактовали более 40 импортозамещенных самолетов SJ-100
Более 40 импортозамещенных самолетов SJ-100 в настоящее время законтрактовано в России, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Сейчас законтрактовано более 40 воздушных судов, при этом заказы расписаны на ближайшие три года», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»). По его словам, самолет особенно важен для развития региональной маршрутной сети в обход крупных авиационных хабов.
24 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, импортозамещенная версия лайнера «Суперджет».