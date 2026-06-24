Путин: Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику
Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова в Жуковском.
«И Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать», – сказал Путин.
Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.
24 июня Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, где ему представили перспективные образцы российских самолетов. В их числе – среднемагистральный пассажирский МС-21–310 с двигателем ПД-14, SJ-100 с двигателем ПД-8 и турбовинтовой Ил-114–300.
Экскурсию для главы государства провели гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.