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Путин: Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику

Ведомости

Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М. М. Громова в Жуковском.

«И Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать», – сказал Путин.

Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.

24 июня Путин посетил Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, где ему представили перспективные образцы российских самолетов. В их числе – среднемагистральный пассажирский МС-21–310 с двигателем ПД-14, SJ-100 с двигателем ПД-8 и турбовинтовой Ил-114–300.

Экскурсию для главы государства провели гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов и управляющий директор АО «ИЛ» Даниил Бренерман.

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