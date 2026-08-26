Алиханов сообщил Путину о росте промпроизводства на 3,6% в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым. Глава Минпромторга доложил о динамике промышленного производства и инвестиций, а также развитии новых производственных мощностей, сообщили в Кремле.
По словам Алиханова, за последние пять лет объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился почти на четверть.
«В прошлом году по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 гг. промпроизводство у нас прибавило – 3,6%», – сказал министр.
Рост производства сопровождался увеличением инвестиций. Если в 2021 г. их объем составлял около 3 трлн руб., то по итогам 2025 г. показатель достиг 7,3 трлн руб. Объем ввода новых производственных мощностей за этот период вырос более чем на 80%, сообщил Алиханов.
При этом министр обратил внимание на затухание спроса в отдельных секторах и формирование избыточных мощностей в ряде отраслей. Для их дополнительной загрузки Минпромторг предлагает расширить действие национального режима при государственных закупках и закупках госкомпаний. Ведомство считает необходимым распространить его не только на конечные товары, но также на работы и услуги.
Алиханов также сообщил о росте зарплат в промышленности. В 2025 г. среднемесячная зарплата в обрабатывающих отраслях в реальном выражении увеличилась почти на 14% и приблизилась к 100 000 руб.
На встрече обсуждалась и реализация специальных инвестиционных контрактов (СПИК). За все время действия этого механизма заключено более 100 соглашений, благодаря которым в российскую экономику удалось привлечь свыше 2 трлн руб. инвестиций. Также Алиханов рассказал, что отдельное внимание Минпромторг уделяет развитию станкостроения, автономной промышленной робототехники и реализации нацпроекта «Новые материалы и химия».
27 июля Алиханов рассказывал о развитии средств защиты российских предприятий от беспилотников. По его словам, в стране развернута линейка лазерных комплексов для противодействия БПЛА. Один из таких комплексов за месяц уничтожил почти 60 дронов. Министр отмечал, что эксплуатация установок требует расходов преимущественно на электроэнергию и позволяет экономить средства на применении зенитных ракет, хотя полностью отказаться от ракетных средств невозможно.