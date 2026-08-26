Алиханов сообщил Путину о росте промпроизводства на 3,6% в 2025 году

При этом министр обратил внимание на затухание спроса в отдельных секторах и формирование избыточных мощностей в ряде отраслей. Для их дополнительной загрузки Минпромторг предлагает расширить действие национального режима при государственных закупках и закупках госкомпаний. Ведомство считает необходимым распространить его не только на конечные товары, но также на работы и услуги.