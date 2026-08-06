Госзаказчикам хотят закрыть лазейки для закупок иностранной электроники

Минпромторг предложил запретить госзаказчикам смешивать в одном лоте электронику разного режима допуска, что ограничит закупки продукции иностранного производства вместо российской. Речь идет о ситуациях, когда в один смешанный лот объединяются и товары, у которых есть российские аналоги, включенные в реестр отечественной техники Минпромторга, и решения, у которых российских аналогов нет. Для таких закупок правило «второй лишний», запрещающее покупать иностранное при наличии отечественного, не действует, поэтому заказчики могут купить иностранную продукцию по всем позициям. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Мера может начать действовать с 1 января 2027 г.