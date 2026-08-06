Госзаказчикам хотят закрыть лазейки для закупок иностранной электроники

Госзаказчикам хотят закрыть лазейки для закупок иностранной электроникиОбъединение разных типов оборудования в одном лоте затрудняет участие российских производителей
Минпромторг предложил запретить госзаказчикам смешивать в одном лоте электронику разного режима допуска, что ограничит закупки продукции иностранного производства вместо российской. Речь идет о ситуациях, когда в один смешанный лот объединяются и товары, у которых есть российские аналоги, включенные в реестр отечественной техники Минпромторга, и решения, у которых российских аналогов нет. Для таких закупок правило «второй лишний», запрещающее покупать иностранное при наличии отечественного, не действует, поэтому заказчики могут купить иностранную продукцию по всем позициям. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Мера может начать действовать с 1 января 2027 г.
Проект документа вносит изменения в постановление правительства № 1875 от 23 декабря 2024 г. Документ предусматривает установление национального режима при проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ по нескольким перечням товаров. В отношении товаров из первого перечня действует прямой запрет на иностранную продукцию, по второму перечню действует ограничение допуска при наличии альтернативы российского происхождения, а по товарам вне данных перечней предоставляется ценовое преимущество российским товарам в размере 15%.