Алиханов предложил субсидировать нефтегазовое оборудование два-три года
Механизм субсидирования российского нефтегазового оборудования следует сохранять в течение двух-трех лет после получения производителем сертификата на готовое изделие. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Международного промышленно-энергетического форума TNF, передает ТАСС.
По словам министра, на начальном этапе отечественным производителям необходимо стимулирование. При этом действующий механизм является затратным для государства, поэтому его, по мнению Алиханова, целесообразно ограничивать определенным периодом после сертификации продукции.
В то же время для отдельных видов продукции с достаточно емким рынком субсидирование, считает министр, можно постепенно сокращать. Еще одним инструментом он назвал национальный режим при закупках и предоставление преференций российским решениям в государственных и других компаниях.
Алиханов также предложил распространить подобные меры на технологические процессы, в том числе через изменения в законодательстве о недрах. По его словам, разработка недр могла бы сопровождаться требованиями по спросу на российские машиностроительные, технологические и цифровые решения.
Алиханов также сообщил, что больше половины экспорта из России в СНГ приходится на сложные промышленные товары. По его словам, в области нефтегазового оборудования Россия выходит за рамки торговли. В качестве примера Алиханов привел построенную вместе с Белоруссией площадку по производству колтюбинговых установок для нефтегаза.
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