Алиханов предложил субсидировать нефтегазовое оборудование два-три года

6 сентября президент Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию проекта «Восток ойл». Первая партия сырья новой нефтяной провинции была загружена в арктический танкер «Валентин Пикуль». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что ввод в эксплуатацию проекта «Восток ойл» обеспечит отгрузку потребителям 30 млн т нефти уже во второй половине 2027 г. К 2030 г. объем поставок планируется нарастить до 50 млн т.