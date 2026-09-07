«Роснефть» ввела в эксплуатацию «Восток Ойл»

«На одном из крупнейших арктических проектов – «Восток Ойл» в Красноярском крае – открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Сделан очень важный шаг к реализации проекта «Восток Ойл», освоению новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба», – подчеркнул президент.