«Роснефть» ввела в эксплуатацию «Восток Ойл»Проект станет драйвером развития российской нефтяной индустрии на ближайшие годы
Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию проекта «Восток Ойл». Первая партия сырья новой нефтяной провинции была загружена в арктический танкер «Валентин Пикуль». Об этом говорится в сообщении «Роснефти» 6 сентября.
«На одном из крупнейших арктических проектов – «Восток Ойл» в Красноярском крае – открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта «Бухта Север» для загрузки в танкер. Сделан очень важный шаг к реализации проекта «Восток Ойл», освоению новой нефтегазовой провинции без всякого преувеличения мирового масштаба», – подчеркнул президент.
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