Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KLVZ1,846+0,54%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%RGBITR774,85+0,17%
Главная / Бизнес /

Сечин: «Восток ойл» обеспечит отгрузку 30 млн т нефти уже в 2027 году

Инна Шульгина

Ввод в эксплуатацию проекта «Восток ойл» обеспечит отгрузку потребителям 30 млн т нефти уже во второй половине 2027 г. К 2030 г. объем поставок планируется нарастить до 50 млн т, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину на церемонии ввода проекта.

Дальнейшее развитие проекта, по словам Сечина, позволяет увеличить отгрузку на рынок до 100 млн т в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. Жизненный цикл проекта рассчитан на 100 лет, а с доразведкой он может вырасти в разы.

Энергоснабжение будет обеспечено новыми сетями и генерацией мощностью до 3,5 ГВт, которая включает 15 локальных энергорайонов, 16 электростанций и 9000 км линий электропередач.

По словам Сечина, общий объем инвестиций в интегральный проект «Восток ойл» достиг 4 трлн руб. Все оборудование, используемое при реализации «Восток ойла», производится в России. Глава «Роснефти» отметил, что проект создает дополнительный спрос на продукцию и услуги российских предприятий.

«Восток ойл» – проект по освоению новой нефтегазовой провинции, который по поручению Путина реализует «Роснефть». Ресурсная база проекта достигает 7 млрд т малосернистой нефти с содержанием серы 0,01–0,1%.

Читайте также:Путин: с проекта «Восток ойл» пошла первая нефть
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её