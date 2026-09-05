Сечин: «Восток ойл» обеспечит отгрузку 30 млн т нефти уже в 2027 году

Дальнейшее развитие проекта, по словам Сечина, позволяет увеличить отгрузку на рынок до 100 млн т в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. Жизненный цикл проекта рассчитан на 100 лет, а с доразведкой он может вырасти в разы.