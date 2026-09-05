Сечин: «Восток ойл» обеспечит отгрузку 30 млн т нефти уже в 2027 году
Ввод в эксплуатацию проекта «Восток ойл» обеспечит отгрузку потребителям 30 млн т нефти уже во второй половине 2027 г. К 2030 г. объем поставок планируется нарастить до 50 млн т, сообщил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину на церемонии ввода проекта.
Дальнейшее развитие проекта, по словам Сечина, позволяет увеличить отгрузку на рынок до 100 млн т в год в случае рыночной потребности и благоприятной экономической конъюнктуры. Жизненный цикл проекта рассчитан на 100 лет, а с доразведкой он может вырасти в разы.
Энергоснабжение будет обеспечено новыми сетями и генерацией мощностью до 3,5 ГВт, которая включает 15 локальных энергорайонов, 16 электростанций и 9000 км линий электропередач.
По словам Сечина, общий объем инвестиций в интегральный проект «Восток ойл» достиг 4 трлн руб. Все оборудование, используемое при реализации «Восток ойла», производится в России. Глава «Роснефти» отметил, что проект создает дополнительный спрос на продукцию и услуги российских предприятий.
«Восток ойл» – проект по освоению новой нефтегазовой провинции, который по поручению Путина реализует «Роснефть». Ресурсная база проекта достигает 7 млрд т малосернистой нефти с содержанием серы 0,01–0,1%.