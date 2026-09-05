Сечин: объем инвестиций по проекту «Восток ойл» достиг 4 трлн рублей

5 сентября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии ввода «Восток Ойл» в эксплуатацию и дал разрешение на отгрузку первой нефти в танкер «Валентин Пикуль». Путин заявил, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути. Он назвал реализацию «Восток Ойл» частью работы по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора.