Сечин: объем инвестиций по проекту «Восток ойл» достиг 4 трлн рублей
Общий объем инвестиций в интегральный проект «Восток Ойл» достиг 4 трлн руб. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил на церемонии ввода проекта в эксплуатацию.
«Общий объем инвестиций по интегральному проекту достиг 4 трлн руб.», – сказал он.
По словам Сечина, все оборудование, которое используется при реализации «Восток Ойл», производится в России. Он отметил, что проект создает дополнительный спрос на продукцию и услуги российских предприятий.
«Каждый вложенный в проект рубль приводит к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, с мультипликатором 9», – подчеркнул глава «Роснефти».
Сейчас на объектах «Восток Ойл» работают более 50 000 человек и задействовано 16 280 единиц техники. Для работников созданы четыре промысловых городка с автономными системами жизнеобеспечения и цифровыми сервисами, включая медицинское обслуживание. Всего планируется построить 15 таких городков.
5 сентября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии ввода «Восток Ойл» в эксплуатацию и дал разрешение на отгрузку первой нефти в танкер «Валентин Пикуль». Путин заявил, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути. Он назвал реализацию «Восток Ойл» частью работы по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора.
«Восток Ойл» – проект по освоению новой нефтегазовой провинции, который по поручению Путина реализует «Роснефть». Его ресурсная база составляет 7 млрд т малосернистой нефти с содержанием серы 0,01–0,1%.