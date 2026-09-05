Путин: с проекта «Восток ойл» пошла первая нефть

«Отмечу, что реализация проекта "Восток Ойл" – это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора. Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний восток, откроет короткий и выгодный, и, что крайне важно, в нынешних непростых условиях международной обстановки надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», – добавил президент.