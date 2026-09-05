Путин: с проекта «Восток ойл» пошла первая нефть
Первая нефть начала поступать по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к терминалу порта Бухта Север. Об этом президент России Владимир Путин заявил по видеосвязи в ходе ввода проекта в эксплуатацию.
«Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», – сказал Путин.
Глава государства отметил, что строители успешно справились с поставленными задачами, обеспечили необходимые темпы и качество строительства. По словам Путина, проект реализуется с учетом современных экологических стандартов и требований к сбережению уникальной арктической природы. Новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.
«Отмечу, что реализация проекта "Восток Ойл" – это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора. Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний восток, откроет короткий и выгодный, и, что крайне важно, в нынешних непростых условиях международной обстановки надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», – добавил президент.
«Восток Ойл» – новая российская нефтегазовая провинция мирового масштаба. Ресурсная база составляет 7 млрд т нефти малосернистой нефти (содержание серы – 0,01-0,1%). Проект по поручению Путина реализует компания «Роснефть». Вводится первая очередь терминала, общий объем перевалки достигнет 30 млн т в год.