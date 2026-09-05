Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP91,65-0,02%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%RGBITR774,85+0,17%
Главная / Политика /

Путин: с проекта «Восток ойл» пошла первая нефть

Инна Шульгина

Первая нефть начала поступать по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» к терминалу порта Бухта Север. Об этом президент России Владимир Путин заявил по видеосвязи в ходе ввода проекта в эксплуатацию.

«Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер», – сказал Путин. 

Глава государства отметил, что строители успешно справились с поставленными задачами, обеспечили необходимые темпы и качество строительства. По словам Путина, проект реализуется с учетом современных экологических стандартов и требований к сбережению уникальной арктической природы. Новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.

«Отмечу, что реализация проекта "Восток Ойл" – это часть большой работы по развитию Сибири, Арктики, Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора. Он объединит в один маршрут Балтику, Арктику и Дальний восток, откроет короткий и выгодный, и, что крайне важно, в нынешних непростых условиях международной обстановки надежный и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам», – добавил президент.

«Восток Ойл» – новая российская нефтегазовая провинция мирового масштаба. Ресурсная база составляет 7 млрд т нефти малосернистой нефти (содержание серы – 0,01-0,1%). Проект по поручению Путина реализует компания «Роснефть». Вводится первая очередь терминала, общий объем перевалки достигнет 30 млн т в год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её