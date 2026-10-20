Новак: Россия приблизилась к достижению технологического суверенитета
Россия добилась значительного прогресса в обеспечении технологического суверенитета благодаря программе импортозамещения в энергетике. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
«В рамках этой программы уже мы сделали большой шаг по тому, чтобы достичь технологического суверенитета», – подчеркнул Новак.
Вице-премьер пояснил, что работа ведется в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. По его словам, российские предприятия энергетического машиностроения традиционно обладали собственными производственными мощностями и компетенциями.
6 октября Путин поручил расширить применение отечественных накопителей энергии в регионах с дефицитом электроэнергии. Он сообщил о запуске нового производства аккумуляторов «Росатома» в Москве. Президент подчеркнул, что к 2030 г. Россия должна самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.
16 июля глава комиссии Госсовета по энергетике Айсен Николаев сообщил о поддержке Путиным перехода угольной генерации на современные технологии. Следующим этапом станет оценка правительством необходимых инвестиций.
2 апреля секретарь Госсовета Алексей Дюмин назвал энергетическое машиностроение стратегической отраслью. Он отметил необходимость ее опережающего развития с учетом планов ввода почти 88,5 ГВт новых генерирующих мощностей до 2042 г.