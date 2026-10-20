Новак: Россия приблизилась к достижению технологического суверенитета

6 октября Путин поручил расширить применение отечественных накопителей энергии в регионах с дефицитом электроэнергии. Он сообщил о запуске нового производства аккумуляторов «Росатома» в Москве. Президент подчеркнул, что к 2030 г. Россия должна самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.