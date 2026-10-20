Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,364-0,44%GECO15,85+6,02%CHMK3 750+11,94%IMOEX2 469,62+1,54%RTSI939,02+1,54%RGBI111,69-0,04%RGBITR771,080%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Новак: Россия приблизилась к достижению технологического суверенитета

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия добилась значительного прогресса в обеспечении технологического суверенитета благодаря программе импортозамещения в энергетике. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».

«В рамках этой программы уже мы сделали большой шаг по тому, чтобы достичь технологического суверенитета», – подчеркнул Новак.

Вице-премьер пояснил, что работа ведется в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», который реализуется по поручению президента Владимира Путина. По его словам, российские предприятия энергетического машиностроения традиционно обладали собственными производственными мощностями и компетенциями.

6 октября Путин поручил расширить применение отечественных накопителей энергии в регионах с дефицитом электроэнергии. Он сообщил о запуске нового производства аккумуляторов «Росатома» в Москве. Президент подчеркнул, что к 2030 г. Россия должна самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.

16 июля глава комиссии Госсовета по энергетике Айсен Николаев сообщил о поддержке Путиным перехода угольной генерации на современные технологии. Следующим этапом станет оценка правительством необходимых инвестиций.

2 апреля секретарь Госсовета Алексей Дюмин назвал энергетическое машиностроение стратегической отраслью. Он отметил необходимость ее опережающего развития с учетом планов ввода почти 88,5 ГВт новых генерирующих мощностей до 2042 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте