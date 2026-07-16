Власти поддержали переход на современную технологию угольной генерации
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» по переводу отрасли угольной генерации на более современную технологию. Следующим шагом станет оценка инвестиций со стороны правительства, рассказал в интервью «Ведомостям» глава комиссии Госсовета, губернатор республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
По его мнению, в процессе эволюции энергоотрасли ранее был допущен ряд стратегических ошибок. «Многие годы мы шли в этом вопросе по самому наихудшему сценарию: сначала раздробили энергосистему, затем почему-то решили, что электростанции должны окупаться за 10–15 лет, а сейчас пришли к тому, что допускаем мысль «ничего страшного, если у нас электроэнергия будет стоить столько же, сколько в других странах мира». На самом деле наше глобальное конкурентное преимущество всегда было в том, что у нас электроэнергия стоила всегда дешевле, чем у других», – объясняет он.
При этом уже сегодня китайская электроэнергия становится дешевле российской. Чтобы это изменить, нужен стимул к строительству новых электростанций на новых технологиях.
«В рамках работы комиссии на энергетике мы изучили угольную генерацию и подготовили большой доклад президенту РФ. Что мы увидели? Мы строим новые угольные электростанции на технологиях полувековой давности, их эффективность – на уровне 1970-х гг., а по некоторым станциям еще ниже. Мы строим по технологии суперкритических параметров пара, тогда как весь мир перешел на технологию суперсверхкритических параметров пара (хотя последняя была разработана в СССР, и это мы когда-то учили специалистов со всего мира). Эффективность по «суперсверхкритике» – плюс 40%, расход топлива на единицу энергии минус 50%. На 30% меньше выбросов CO2. А прямо сейчас Китай переходит на технологию ультрасверхкритических параметров пара, там эффективность выше, чем у наших станций, по всем параметрам в два раза», – говорит Николаев.
При этом, по его словам, в стране есть компетенции, позволяющие строить станции по технологии суперсверхкритических параметров пара, как и готовность энергетиков строить по этим технологиям. «Но нужны меры господдержки. Мы выступили с предложением просчитать стоимость перехода на более современную технологию и совершить этот переход. Президент предложение поддержал и дал соответствующее поручение. Теперь задача правительства – сделать все расчеты», – добавил он.