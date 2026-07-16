Власти поддержали переход на современную технологию угольной генерации

«В рамках работы комиссии на энергетике мы изучили угольную генерацию и подготовили большой доклад президенту РФ. Что мы увидели? Мы строим новые угольные электростанции на технологиях полувековой давности, их эффективность – на уровне 1970-х гг., а по некоторым станциям еще ниже. Мы строим по технологии суперкритических параметров пара, тогда как весь мир перешел на технологию суперсверхкритических параметров пара (хотя последняя была разработана в СССР, и это мы когда-то учили специалистов со всего мира). Эффективность по «суперсверхкритике» – плюс 40%, расход топлива на единицу энергии минус 50%. На 30% меньше выбросов CO2. А прямо сейчас Китай переходит на технологию ультрасверхкритических параметров пара, там эффективность выше, чем у наших станций, по всем параметрам в два раза», – говорит Николаев.