Сегодня, к сожалению, все наши системы – финансовая, регуляторная, тарифная – препятствуют строительству энергообъектов с использованием новых технологий. Многие годы мы шли в этом вопросе по самому наихудшему сценарию: сначала раздробили энергосистему, затем почему-то решили, что электростанции должны окупаться за 10–15 лет, а сейчас пришли к тому, что допускаем мысль «ничего страшного, если у нас электроэнергия будет стоить столько же, сколько в других странах мира». На самом деле наше глобальное конкурентное преимущество всегда было в том, что у нас электроэнергия стоила всегда дешевле, чем у других. Но сегодня в том же Китае электричество уже становится дешевле, чем у нас. И причина этого именно в том, что мы не стимулируем строительство новых электростанций на новых технологиях.