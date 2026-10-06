Путин поручил расширить применение накопителей энергии в регионах
В России нужно шире внедрять накопители энергии в регионах с дефицитом электроэнергии. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по развитию отрасли производства аккумуляторных батарей. В ходе мероприятия он отметил, что в прошлом году «Росатом» открыл в Калининградской области крупное производство подобных технологий, но Россия не собирается останавливаться на этом.
«Сегодня мы сделаем следующий шаг. Еще одна мощная фабрика "Росатома" по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве», – заявил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что к 2030 г. РФ будет самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы. Также президент поручил осваивать новые области их применения, сосредоточившись на передовых решениях, в том числе постлитиевых технологиях. Путин дополнил, что поддержка выпуска инновационной продукции и ее компонентов предусмотрена в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Государство, крупный бизнес, научные и образовательные организации должны объединить усилия для решения данной задачи, уточнил президент. Он заключил, что технологическое лидерство России невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей.