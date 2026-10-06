Путин поручил расширить применение накопителей энергии в регионах

В России нужно шире внедрять накопители энергии в регионах с дефицитом электроэнергии. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по развитию отрасли производства аккумуляторных батарей. В ходе мероприятия он отметил, что в прошлом году «Росатом» открыл в Калининградской области крупное производство подобных технологий, но Россия не собирается останавливаться на этом.