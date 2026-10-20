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Умерла народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Ксения Наумчик
Юрий Кавер / РИА Новости
Юрий Кавер / РИА Новости

Советская и киргизская оперная певица, народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила Киргизская национальная консерватория имени Молдобасанова.

«С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность, чей талант выходил далеко за пределы сцены и чье имя стало символом высокого мастерства, красоты голоса и беззаветного служения искусству», – сообщили в консерватории.

Сартбаева родилась 20 июня 1936 г. в селе Кара-Булак. В 1962 г. она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу вокала у педагога Виктории Рождественской. В 1969–1970 гг. певица проходила стажировку в Государственном академическом Большом театре.

С 1962 г. до начала 2010-х гг. Сартбаева была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В ее репертуаре были партии Маргариты в «Фаусте» Шарля Гуно, Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Дездемоны в «Отелло» Джузеппе Верди, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе и Земфиры в «Алеко» Сергея Рахманинова.

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