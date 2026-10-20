Умерла народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

С 1962 г. до начала 2010-х гг. Сартбаева была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. В ее репертуаре были партии Маргариты в «Фаусте» Шарля Гуно, Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Дездемоны в «Отелло» Джузеппе Верди, Микаэлы в «Кармен» Жоржа Бизе и Земфиры в «Алеко» Сергея Рахманинова.