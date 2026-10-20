Российских каратистов оштрафовали и выдворили из Польши

20 октября TVP World сообщал, что российских и белорусских каратистов выдворили из Польши после того, как они попытались принять участие в чемпионате мира по карате. Пограничники задержали каратистов в городе Бельско-Бяла, где 18 октября завершились соревнования среди кадетов, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 г.