Российских каратистов оштрафовали и выдворили из Польши

Российских каратистов оштрафовали и выдворили из ПольшиИх не допустили к участию в молодежном первенстве мира
Несколько российских каратистов получили штрафы перед выдворением из Польши после того, как их не допустили к участию в молодежном первенстве мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.
По данным агентства, других мер в отношении спортсменов не применяли. Молодежное первенство мира по карате проходило в Польше с 14 по 18 октября.
20 октября TVP World сообщал, что российских и белорусских каратистов выдворили из Польши после того, как они попытались принять участие в чемпионате мира по карате. Пограничники задержали каратистов в городе Бельско-Бяла, где 18 октября завершились соревнования среди кадетов, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 г.
13 октября российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах Нидерланды. Они должны были выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир является первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе.