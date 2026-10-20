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Главная / Политика /

Российских каратистов оштрафовали и выдворили из Польши

Их не допустили к участию в молодежном первенстве мира
Сергей Пахомов
Samuel Castro / Unsplash
Samuel Castro / Unsplash

Несколько российских каратистов получили штрафы перед выдворением из Польши после того, как их не допустили к участию в молодежном первенстве мира. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию карате России.

По данным агентства, других мер в отношении спортсменов не применяли. Молодежное первенство мира по карате проходило в Польше с 14 по 18 октября.

20 октября TVP World сообщал, что российских и белорусских каратистов выдворили из Польши после того, как они попытались принять участие в чемпионате мира по карате. Пограничники задержали каратистов в городе Бельско-Бяла, где 18 октября завершились соревнования среди кадетов, юниоров и спортсменов в возрасте до 21 г.

13 октября российским спортивным гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой отказали в визах Нидерланды. Они должны были выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит с 17 по 25 октября в Роттердаме. Турнир является первым этапом командного отбора на Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелесе.

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