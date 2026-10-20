Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,344-0,6%CHKZ15 000-0,66%LIFE1,695+0,3%IMOEX2 459,92+1,15%RTSI935,33+1,15%RGBI111,65-0,07%RGBITR770,82-0,03%
Главная / Бизнес /

В ФАС оценили влияние дизельной сделки на цены для россиян

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Частичное снятие ограничений на экспорт дизельного топлива не приведет к росту его стоимости на российском рынке. Об этом журналистам заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.

По его словам, у России достаточно объемов дизеля.

Шаскольский также сообщил о мерах по стабилизации стоимости топлива в регионах. По его словам, органы власти субъектов РФ и независимые автозаправочные станции заключили 125 соглашений о сдерживании цен. Документы действуют в 44 регионах страны.

16 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские мощности по производству дизельного топлива вдвое выше потребностей внутреннего рынка потребления.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 октября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.

В этот же день Новак сообщал, что нефтяные компании РФ готовы приступить к экспорту дизеля. Все процедуры займут около двух или трех недель. 10 октября кабмин частично снял запрет на экспорт дизельного топлива из России.

Читайте также:Главное из заявлений Новака о НПЗ и поставках дизеля США
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь