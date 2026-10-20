В ФАС оценили влияние дизельной сделки на цены для россиян

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 октября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.