В ФАС оценили влияние дизельной сделки на цены для россиян
Частичное снятие ограничений на экспорт дизельного топлива не приведет к росту его стоимости на российском рынке. Об этом журналистам заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, передает ТАСС.
По его словам, у России достаточно объемов дизеля.
Шаскольский также сообщил о мерах по стабилизации стоимости топлива в регионах. По его словам, органы власти субъектов РФ и независимые автозаправочные станции заключили 125 соглашений о сдерживании цен. Документы действуют в 44 регионах страны.
16 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские мощности по производству дизельного топлива вдвое выше потребностей внутреннего рынка потребления.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 октября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.