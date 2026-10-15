Новак: нефтяные компании готовы начать экспорт дизеля через две-три недели
Нефтяные компании России готовы приступить к экспорту дизельного топлива. Все процедуры займут около двух или трех недель, заявил вице-премьер РФ Александр Новак прессе в кулуарах «Российской энергетической недели».
По его словам, сейчас ведутся переговоры о коммерческих контрактах на экспорт российского дизтоплива в США и на мировые рынки. Для осуществления поставок требуется заключить контракты, загрузить топливо, зафрахтовать и отправить судно и отправить.
«Поэтому необходимо быстрее сейчас заключать соглашения... Уже готовы наши компании к отгрузке, прям немедленно в любой момент», – сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 ноября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.