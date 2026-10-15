9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп условились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 ноября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.