NYP: США ждут возобновления поставок дизеля из России до промежуточных выборов
США ожидают, что российское дизельное топливо появится на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников, топливо «должно появиться в ближайшие две недели, если мы все успеем». Он добавил, что Россия согласилась отправить «довольно значительный» объем.
Как именно планируется поставлять российское дизельное топливо в США, не уточняется. В сентябре стоимость дизеля в США достигала рекордных $6,53 за галлон. Сейчас средняя цена дизельного топлива по стране составляет $6,30 за галлон.
14 октября вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц и занять более 10% мирового рынка.
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Он заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки свыше 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т.