NYP: США ждут возобновления поставок дизеля из России до промежуточных выборов

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Он заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки свыше 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т.