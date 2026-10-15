Шохин связал замедление Starlink на Украине с дизельной сделкой
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что ограничения работы Starlink на Украине и замедление передачи Киеву разведданных связаны с российско-американской сделкой по поставкам дизельного топлива. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
По словам Шохина, договоренности Москвы и Вашингтона могут выходить за рамки торговли топливом и затрагивать вопросы безопасности его транспортировки. Он сослался на сообщения о трехкратном замедлении работы Starlink и снижении скорости поступления разведданных Украине. Глава РСПП допустил, что эти изменения связаны с необходимостью обеспечить беспрепятственное движение российских нефтяных танкеров.
«В частности, это значит, что нефтяные танкеры смогут проходить и Черное море, Балтийское море, они будут в некотором смысле защищены», – заявил Шохин.
Он подчеркнул, что рассматривает ограничения спутниковой связи и передачи разведывательной информации как возможные последствия топливных договоренностей. По его оценке, сделка по дизелю может включать дополнительные решения, которые напрямую не относятся к поставкам энергоресурсов.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Первоначальный объем составит более 300 000 т, еще 500 000 т предполагается поставить в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения.
14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничениях работы Starlink. По его словам, связь пропадала при движении со скоростью более 160 км/ч, что привело к срыву нескольких военных операций ВСУ. Он предположил, что ограничения могли быть введены по запросу администрации Трампа.
Основатель SpaceX Илон Маск позднее пояснил, что военная спутниковая система Starshield находится под контролем правительства США, а ограничения скорости и режимы ее использования устанавливают американское военное ведомство и президент страны.