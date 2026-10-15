Шохин связал замедление Starlink на Украине с дизельной сделкой

По словам Шохина, договоренности Москвы и Вашингтона могут выходить за рамки торговли топливом и затрагивать вопросы безопасности его транспортировки. Он сослался на сообщения о трехкратном замедлении работы Starlink и снижении скорости поступления разведданных Украине. Глава РСПП допустил, что эти изменения связаны с необходимостью обеспечить беспрепятственное движение российских нефтяных танкеров.