Новак: мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка

«Учитывая, что у нас мощности по производству дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам, его хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт», – сказал Новак (цитата по ИС «Вести»).