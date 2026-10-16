Новак: мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка
Российские мощности по производству дизельного топлива вдвое выше потребностей внутреннего рынка потребления. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Учитывая, что у нас мощности по производству дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам, его хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт», – сказал Новак (цитата по ИС «Вести»).
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на международный и американский рынки. Первоначальный объем достигнет более 300 000 т. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации соглашения американский минфин временно ослабил санкционные ограничения. 15 октября New York Post со ссылкой на источники писала, что США ожидают появления российского дизтоплива на американском рынке до промежуточных выборов 3 ноября.