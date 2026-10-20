ФАС подключит 21 регион к цифровому тарифному регулированию к 2027 году
Федеральная антимонопольная служба России планирует подключить 21 регион к цифровой системе тарифного регулирования к концу 2027 г. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС России Павел Мироненко на Всероссийской тарифной конференции.
По его словам, система тарифного регулирования охватывает 26 000 организаций и 89 региональных регуляторов. Ежегодно в рамках этих процессов обрабатывается 2,2 млрд показателей, рассматривается 26 000 заявок и формируется 36 500 тарифов.
Ключевым элементом цифровой трансформации стала единая система, объединяющая участников тарифного процесса. Экспертные заключения по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению уже формируются в 89 регионах – всего создано 18 672 документа. Инвестиционные программы согласованы в 82 субъектах РФ, где подготовлено 2126 программ.
В 2026 г. ФАС запустила цифровизацию тарифного регулирования в сфере ЖКХ и создала реестры инвестиционных программ, концессионных соглашений и объектов коммунальной инфраструктуры. Также ведомство проводит пилотные проекты по тарифным заявкам и экспертным заключениям в сфере горячего водоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами.
23 сентября ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании, который должен установить общие правила для всех регулируемых сфер деятельности. Одним из ключевых положений документа станет переход к долгосрочному принципу установления тарифов на срок не менее пяти лет. Ведомство также предлагает применять метод эталонных расходов в сочетании с долгосрочным регулированием. Законопроект устанавливает единые цели тарифного регулирования для всех сфер.