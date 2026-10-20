ФАС подключит 21 регион к цифровому тарифному регулированию к 2027 году

23 сентября ФАС разработала проект единого закона о тарифном регулировании, который должен установить общие правила для всех регулируемых сфер деятельности. Одним из ключевых положений документа станет переход к долгосрочному принципу установления тарифов на срок не менее пяти лет. Ведомство также предлагает применять метод эталонных расходов в сочетании с долгосрочным регулированием. Законопроект устанавливает единые цели тарифного регулирования для всех сфер.