ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании

11 марта Госдума приняла закон об усилении контроля за исполнением решений и предписаний ФАС в сфере тарифного регулирования. Закон ввел механизм, согласно которому региональные органы тарифного регулирования не смогут без предварительного согласования с ФАС РФ устанавливать цены и тарифы выше или ниже предельных уровней, определенных антимонопольной службой. ФАС теперь может самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы.