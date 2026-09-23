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Главная / Экономика /

ФАС подготовила проект единого закона о тарифном регулировании

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект единого закона о тарифном регулировании, который должен установить общие правила для всех регулируемых сфер деятельности. Об этом сообщили в ведомстве.

Одним из ключевых положений документа станет переход к долгосрочному принципу установления тарифов на срок не менее пяти лет.

Ведомство также предлагает применять метод эталонных расходов в сочетании с долгосрочным регулированием. По оценке ФАС, такой подход должен способствовать привлечению инвестиций в регулируемые отрасли и сделать формирование тарифов более прозрачным для потребителей.

Законопроект устанавливает единые цели тарифного регулирования для всех сфер. Они включают обеспечение доступности услуг и поддержку развития конкуренции. При этом документ предусматривает разграничение полномочий между федеральными и региональными органами, отвечающими за регулирование.

11 марта Госдума приняла закон об усилении контроля за исполнением решений и предписаний ФАС в сфере тарифного регулирования. Закон ввел механизм, согласно которому региональные органы тарифного регулирования не смогут без предварительного согласования с ФАС РФ устанавливать цены и тарифы выше или ниже предельных уровней, определенных антимонопольной службой. ФАС теперь может самостоятельно пересматривать предельные уровни цен на розничных рынках электроэнергии в течение периода их действия, если региональный орган регулирования два раза и более игнорирует предписания службы.

Первый заместитель председателя думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин сообщал в январе, что ко второму чтению проекта были подготовлены поправки. В том числе, закрепляется правовой статус ФГИС «Тариф» – это позволит размещать в ней информацию о тарифных решениях.

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