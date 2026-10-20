За медиа в Госдуме будет отвечать экс-депутат от Крыма Константин Бахарев

Бахареву 20 октября исполнилось 54 года. Он родился в Симферополе. С конца 1990-х работал в газете «Крымская правда». Был зампредом правления, затем председателем правления газеты и ее главным редактором. С 2006 по 2010 г. был депутатом Верховного совета Крыма. С 2010 г. был первым зампредом Верховного совета Крыма. В 2012 г. от Партии регионов выдвигался в народные депутаты Украины.