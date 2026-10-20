За медиа в Госдуме будет отвечать экс-депутат от Крыма Константин Бахарев

За медиа в Госдуме будет отвечать экс-депутат от Крыма Константин БахаревНа Охотном Ряду сменился очередной куратор пресс-службы
Управление пресс-службы и информации Госдумы возглавил бывший депутат нижней палаты от «Единой России» Константин Бахарев. Одновременно он занял должность и замначальника аппарата Госдумы. Об этом «Ведомостям» сообщили четыре собеседника в нижней палате. На этой должности Бахарев сменил Дмитрия Масланова. Тот ушел со своей работы по личным обстоятельствам, говорит один из источников. Бахарев подтвердил «Ведомостям» назначение.
Бахареву 20 октября исполнилось 54 года. Он родился в Симферополе. С конца 1990-х работал в газете «Крымская правда». Был зампредом правления, затем председателем правления газеты и ее главным редактором. С 2006 по 2010 г. был депутатом Верховного совета Крыма. С 2010 г. был первым зампредом Верховного совета Крыма. В 2012 г. от Партии регионов выдвигался в народные депутаты Украины.
В апреле 2014 г. Бахарев стал членом «Единой России». Два года после присоединения Крыма работал депутатом Госсовета Республики Крым, был в том числе зампредом и первым зампредом Госсовета. В 2016 г. избрался депутатом Госдумы VII созыва от «Единой России» от Крыма, в 2021 г. переизбрался на новый срок.
На выборах в Госдуму 2026 г. Бахарев вошел в региональную группу по Крыму и Севастополю списка «Единой России», но оказался на непроходном месте. Состав депутатов от Крыма у «Единой России» в этом созыве обновился – кроме переизбранных Михаила Шеремета, Леонида Бабашова и Юрия Нестеренко в Думу избрались участник спецоперации Антон Старостин и экс-мэр Ялты Янина Павленко.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин довольно часто меняет руководителя пресс-службы нижней палаты с 2016 г., когда он возглавил Думу еще VII созыва. Например, Масланов стал замруководителя аппарата Госдумы, курирующим взаимодействие нижней палаты со СМИ, в 2024 г., сменив на этом посту Сергея Пушкина, который работал с Володиным еще со времен администрации президента.