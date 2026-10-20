Главное из доклада о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС

Главное из доклада о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭСЕреван потеряет ВВП, товарооборот и дешевый газ, считают евразийские партнеры
- Ключевые экономические потери
- Падение импорта и дохода от экспорта
- В ЕАЭС будет все стабильно
- Ереван пока не подал заявку в ЕС, но говорит о необходимости референдума
20 октября страны Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления Арменией участия в договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ереван последние месяцы заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Авторы исследования в большей степени указывают на риски, с которыми сталкивается сама республика при выходе из объединения. «Ведомости» собрали основные тезисы и подсчеты стран – участниц ЕАЭС.
Армения проиграет по всем фронтам
Авторы доклада видят от приостановки участия Армении в ЕАЭС риск сокращения ВВП страны на 15,6% или на $4,6 млрд. Рост инфляции – на 14,9 п. п. относительно базового уровня.
Республика заметно растеряет и товарооборот с ЕАЭС – на 55,6% к уровню 2025 г., с почти $8 млрд до $3,5 млрд. Снижение совокупного экспорта товаров и услуг Армении снизится на 41,6%, или на $6 млрд. Совокупный импорт товаров и услуг, по расчетам партнеров, уменьшится на 27,1%, или на $4,8 млрд. Сокращение потребления оценивается в 14,6%, или $3,5 млрд. Стоимость ежегодного импорта газа в Армению может вырасти на 69% – с $389 млн до $657,5 млн в год.
Структуру экспорта товаров Армении в докладе разделяют на две группы. К первой группе относятся товары традиционного экспорта, то есть связанные с местным производством. Это продовольственные товары и продукция агропромышленного комплекса, алкогольная продукция, товары легкой промышленности, табачная продукция, отдельные промышленно-сырьевые товары (в том числе медные концентраты, ферросплавы, алюминиевая фольга), ювелирные изделия. Здесь Ереван может потерять 39,6% дохода от экспорта относительно 2025 г.
Вторая группа составляет товары, поставки которых преимущественно обусловлены торгово-логистическими преимуществами членства в ЕАЭС. Основная часть таких товаров предварительно импортируется Арменией из третьих стран и в дальнейшем поставляется в другие государства – члены союза. Основная часть прогнозируемых потерь, по оценкам авторов доклада, связана с реэкспортом. Если Армения лишится этой цепочки, то в дальнейшем потеряет 91,6%.
ЕАЭС также сократит свои поставки в Армению. По его словам, импорт товаров от евразийских партнеров уменьшится на 48,8%, или $2,35 млрд, – с $4,82 млрд до $2,47 млрд. Экспорт услуг из Армении в ЕАЭС, как ожидается, сократится на 41,7%, или на $540,4 млн, – до $754,6 млн.
В ЕАЭС будет все стабильно
Страны – участницы договора ЕАЭС, что примечательно, потерь практически не заметят. Доля Армении в совокупном внешнеторговом товарообороте России за 2025 г. оценена в 0,91%. Авторы доклада утверждают, что сокращение совокупного экспорта из Армении для Белоруссии составит 0,08%, для Казахстана – 0,01%, Киргизии – 0,008%, а для России – 0,55%.
Совокупный импорт в Армению для Белоруссии может сократиться на 0,26%, для Казахстана – на 0,07%, для Киргизии – на 0,057%, для РФ – на 0,65%.
Ереван прокладывает путь в ЕС
Премьер-министр Никол Пашинян объявил о стремлении властей республики в ЕС весной этого года. Москва настаивает, что Ереван должен провести референдум по вопросу вступления в ЕС. Пашинян пояснял, что проведение референдума пока нецелесообразно, поскольку Ереван не подал заявку на вступление в европейское объединение. Однако он подчеркнул, что провести голосование все же придется.
В конце сентября 2026 г. Gallup International Association провела опрос, согласно которому почти 60% респондентов в Армении выступают за референдум по вступлению в Евросоюз. Чуть меньше 30% населения считают, что стране нужно остаться в ЕАЭС, 35,1% поддерживают евроинтеграцию. При этом 24,7% заявили, что не примут участия в голосовании.