Главное из доклада о последствиях приостановки членства Армении в ЕАЭС

Республика заметно растеряет и товарооборот с ЕАЭС – на 55,6% к уровню 2025 г., с почти $8 млрд до $3,5 млрд. Снижение совокупного экспорта товаров и услуг Армении снизится на 41,6%, или на $6 млрд. Совокупный импорт товаров и услуг, по расчетам партнеров, уменьшится на 27,1%, или на $4,8 млрд. Сокращение потребления оценивается в 14,6%, или $3,5 млрд. Стоимость ежегодного импорта газа в Армению может вырасти на 69% – с $389 млн до $657,5 млн в год.