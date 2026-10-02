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Оверчук: Россия стремится к сохранению Арменией членства в ЕАЭС

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия надеется, что Армения продолжит конструктивную работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил ИС «Вести».

По его словам, Армения является участницей союза немногим более 10 лет, и в этот период ВВП страны увеличился почти в три раза. ВВП на душу населения, соответственно, также вырос втрое.

«Наша торговля в пиковый 2024 г. достигала $12,4 млрд при том, что ВВП Армении в тот период был примерно на уровне $26-27 млрд. И мы, конечно же, очень надеемся, что Армения продолжит конструктивно работать вместе с другими государствами-участниками Евразийского экономического союза», – сказал Оверчук.

2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Армении не стоит торопиться со вступлением в Евросоюз (ЕС) и отказом от сотрудничества с ЕАЭС. Он предложил Еревану заранее оценить, сможет ли европейский рынок компенсировать объемы экспорта, которые Армения сейчас направляет в страны ЕАЭС. В частности, Лукашенко упомянул поставки армянского коньяка, овощей и фруктов.

29 сентября в пресс-службе аппарата Совета безопасности России заявили, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) связано в том числе с курсом Еревана на сближение с Евросоюзом.вступить в ЕС.

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