Оверчук: Россия стремится к сохранению Арменией членства в ЕАЭС

«Наша торговля в пиковый 2024 г. достигала $12,4 млрд при том, что ВВП Армении в тот период был примерно на уровне $26-27 млрд. И мы, конечно же, очень надеемся, что Армения продолжит конструктивно работать вместе с другими государствами-участниками Евразийского экономического союза», – сказал Оверчук.