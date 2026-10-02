Лукашенко призвал Армению «не ставить телегу впереди лошади» при стремлении в ЕС
Армении не следует торопиться со вступлением в ЕС и отказом от сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций заседания Евразийского межправсовета в Минске, передает «БелТА».
Белорусский лидер также предложил Еревану заранее оценить, сможет ли европейский рынок компенсировать объемы экспорта, которые Армения сейчас направляет в страны ЕАЭС. В частности, Лукашенко упомянул поставки армянского коньяка, овощей и фруктов.
«Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо – иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?» – сказал глава белорусского государства.
25 сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников сказал, что ЕС не будет ждать армянскую продукцию с «распростертыми объятиями», комфортных условий не будет из-за конкурентности европейского рынка. Членства в объединении Ереван может ждать «десятилетями», добавил Масленников.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не пытается усидеть на двух стульях, а сидит на одном армянском, заявил, что Армении важно сделать выбор и не вступать в противоречие с правилами ЕАЭС.
Армения начала стремительно наращивать контакты с Брюсселем последний год. Договоренность по поставкам товаров была достигнута после летних ограничений на товары со стороны России. В июне Россельхознадзор заявил, что ограничения связаны с выявленными нарушениями и не имеют отношения к политике.