В МИД РФ заявили, что комфортных условий для армянской продукции в ЕС не будет
Евросоюз не будет ждать армянскую продукцию с «распростертыми объятиями», комфортных условий не будет из-за конкурентности европейского рынка. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Суровая реальность заключается в том, что внутренний рынок ЕС – очень конкурентный и зарегулированный, с распростертыми объятиями армянскую продукцию там однозначно ждать не будут», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Членство в объединении Ереван может ждать «десятилетями», добавил Масленников.
Армения начала стремительно наращивать контакты с Брюсселем последний год. Договоренность по поставкам товаров была достигнута после летних ограничений на товары со стороны России. В июне Россельхознадзор заявил, что ограничения связаны с выявленными нарушениями и не имеют отношения к политике.