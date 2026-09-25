В МИД РФ заявили, что комфортных условий для армянской продукции в ЕС не будет

Накануне ЕС смягчил пошлины на товары из Армении на два года. В начале сентября Совет ЕС заявил, что меры по либерализации армянских товаров коснутся свежих фруктов, овощей и растений, которые Армения раньше поставляла в Россию, а также более 91% напитков и спиртных напитков.