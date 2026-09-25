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В МИД РФ заявили, что комфортных условий для армянской продукции в ЕС не будет

Антон Потоков
Vladimir Oprisko / Unsplash
Vladimir Oprisko / Unsplash

Евросоюз не будет ждать армянскую продукцию с «распростертыми объятиями», комфортных условий не будет из-за конкурентности европейского рынка. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Суровая реальность заключается в том, что внутренний рынок ЕС – очень конкурентный и зарегулированный, с распростертыми объятиями армянскую продукцию там однозначно ждать не будут», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Членство в объединении Ереван может ждать «десятилетями», добавил Масленников.

Накануне ЕС смягчил пошлины на товары из Армении на два года. В начале сентября Совет ЕС заявил, что меры по либерализации армянских товаров коснутся свежих фруктов, овощей и растений, которые Армения раньше поставляла в Россию, а также более 91% напитков и спиртных напитков.

Армения начала стремительно наращивать контакты с Брюсселем последний год. Договоренность по поставкам товаров была достигнута после летних ограничений на товары со стороны России. В июне Россельхознадзор заявил, что ограничения связаны с выявленными нарушениями и не имеют отношения к политике.

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