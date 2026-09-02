Евросоюз может приостановить действие пошлин на большинство товаров из Армении

Евросоюз может приостановить действие пошлин на большинство товаров из АрменииПредложение затронет около 80% армянского экспорта в ЕС
Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии либерализовать торговлю с Арменией сроком на два года, при этом Ереван должен сохранить доступ европейской продукции к своему рынку. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Преференциальный режим будет действовать при соблюдении Арменией правил происхождения товаров и административного сотрудничества с ЕС. Ереван также должен воздерживаться от новых ограничений на импорт из Евросоюза и соблюдать ключевые положения соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, включая демократические принципы, верховенство права и права человека.
Меры затронут около 80% армянского экспорта в Евросоюз. В частности, режим охватит почти 99% поставок свежих фруктов, овощей и растений, а также более 91% экспорта напитков и крепкого алкоголя. Отдельные категории сельскохозяйственной продукции будут включены в режим в рамках тарифных квот.
При этом ЕС предусмотрел защитные механизмы на случай, если рост импорта нанесет ущерб европейским производителям. Одобренный Советом ЕС документ пока не вступил в силу. Его рассмотрение Европейским парламентом ожидается в сентябре, после чего регламент может быть принят.
29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал манипуляциями заявления Армении о якобы введенных «санкциях» со стороны России на некоторые категории армянской сельхозпродукции. Он отметил, что некоторые официальные лица Армении подают ограничения на поставки отдельных категорий продукции страны как санкции со стороны России. РФ всегда следила за качеством поставляемой продукции и уделяла внимание фитосанитарному контролю, подчеркнул Галузин.
Временные ограничения на поставки армянской продукции действуют с конца мая. Под ограничения попали плоды семечковых культур (яблоки, груши), баклажаны, картофель, сушеные фрукты, вишня, виноград, живая рыба и др. Причиной ограничений стало нарушение фитосанитарных норм. 19 августа Россельхознадзор заявил о возможной отмене ограничения на ввоз армянской продукции в страну после получения от Армении отчета о санитарных проверках.