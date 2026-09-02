Евросоюз может приостановить действие пошлин на большинство товаров из Армении

При этом ЕС предусмотрел защитные механизмы на случай, если рост импорта нанесет ущерб европейским производителям. Одобренный Советом ЕС документ пока не вступил в силу. Его рассмотрение Европейским парламентом ожидается в сентябре, после чего регламент может быть принят.