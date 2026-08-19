Россия может пересмотреть ограничения на импорт продукции из Армении
Москва может смягчить или снять ограничения на ввоз продукции из Армении после получения от Еревана отчета о санитарных проверках. Об этом «Известиям» заявил Россельхознадзор.
В ведомстве ожидают от армянской стороны результаты расследования выявленных нарушений, информацию о принятых мерах и алгоритм дальнейших действий для соблюдения ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС.
13 августа глава Минсельхоза РФ Оксана Лут по итогам встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном заявила, что возобновление поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок возможно только при полном соблюдении обязательных требований безопасности. Среди них она назвала использование производителями из Армении собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок. Минсельхоз также указал на необходимость выработки алгоритма, который обеспечит контроль безопасности отгружаемой продукции и позволит гарантировать соблюдение действующих норм.
Ограничения на поставки армянской продукции в Россию начались с конца мая. 28 мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. С 27 июля ведомство ограничило ввоз молочной продукции.
27 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы армянский премьер заявил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам ЕАЭС. Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.