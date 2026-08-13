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Главная / Бизнес /

Минсельхоз назвал условия возобновления импорта продукции АПК из Армении

Ведомости

Возобновление поставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок возможно только при полном соблюдении обязательных требований безопасности. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут по итогам встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном в Алма-Ате в рамках VII заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.

Среди показателей безопасности продукции Минсельхоз назвал использование производителями из Армении собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок.

Лут отметила, что безусловным приоритетом для российской стороны является соответствие поставляемой продукции ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Российская сторона также указала на необходимость выработки алгоритма, который обеспечит контроль безопасности отгружаемой продукции и позволит гарантировать соблюдение действующих норм.

Что говорил Пашинян об участии Армении в ЕАЭС

Политика / Международные отношения

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. С 27 июля ведомство ограничило ввоз молочной продукции.

27 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы армяно-российских отношений, в том числе проблемы, возникшие в экономической сфере. Пашинян заявил, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат договорно-правовой базе отношений двух стран и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он попросил принять меры для урегулирования ситуации.

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