Минсельхоз назвал условия возобновления импорта продукции АПК из Армении

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветов из Армении, а также ограничил поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. 3 июня ведомство распространило меры на яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты. 26 июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. С 27 июля ведомство ограничило ввоз молочной продукции.