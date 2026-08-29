Галузин назвал манипуляцией заявления Армении о российских санкциях

Галузин отметил, что некоторые официальные лица Армении подают ограничения на поставки отдельных категорий продукции страны как санкции со стороны России. Он подчеркнул, что российская сторона всегда следила за качеством поставляемой продукции и уделяла внимание фитосанитарному контролю. По словам Галузина, Армения сама заявляла, что с некоторыми категориями товаров есть проблемы.