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Галузин назвал манипуляцией заявления Армении о российских санкциях

Анна Суслова

Ереван пытается манипулировать заявлениями о якобы введенных санкциях со стороны России на некоторые категории армянской сельхозпродукции, сказал в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил он.

Галузин отметил, что некоторые официальные лица Армении подают ограничения на поставки отдельных категорий продукции страны как санкции со стороны России. Он подчеркнул, что российская сторона всегда следила за качеством поставляемой продукции и уделяла внимание фитосанитарному контролю. По словам Галузина, Армения сама заявляла, что с некоторыми категориями товаров есть проблемы.

Временные ограничения на поставки армянской продукции действуют с конца мая. Под ограничения попали плоды семечковых культур (яблоки, груши), баклажаны, картофель, сушеные фрукты, вишня, виноград, живая рыба и др. Причиной ограничений стало нарушение фитосанитарных норм.

19 августа Россельхознадзор заявил, что Россия может отменить ограничения на ввоз армянской продукции в страну после получения от Армении отчета о санитарных проверках.

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