Евросоюз смягчил пошлины на товары из Армении на два года

2 сентября Совет ЕС заявил, что меры по либерализации армянских товаров коснутся свежих фруктов, овощей и растений, которые Армения раньше поставляла в Россию, а также более 91% напитков и спиртных напитков. Преференциальный режим будет действовать при соблюдении Арменией правил происхождения товаров и административного сотрудничества с ЕС.