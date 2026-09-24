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Евросоюз смягчил пошлины на товары из Армении на два года

Анна Суслова
Unsplash
Unsplash

Совет Европейского союза (ЕС) официально принял меры по временной либерализации для 80% товаров из Армении, приостановив пошлины на некоторую продукцию. Преференции будут действовать два года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Решение принято на пленарном заседании Европейского парламента. Для защиты рынка ЕС соглашение предусматривает определенные условия и защитные меры, если импорт из Армении негативно скажется на европейских производителях.

«Сегодняшнее решение поможет экономике Армении, пострадавшей от торговых ограничений, и покажет, что наши партнеры всегда могут рассчитывать на ЕС», – заявила министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен МакЭнти.

2 сентября Совет ЕС заявил, что меры по либерализации армянских товаров коснутся свежих фруктов, овощей и растений, которые Армения раньше поставляла в Россию, а также более 91% напитков и спиртных напитков. Преференциальный режим будет действовать при соблюдении Арменией правил происхождения товаров и административного сотрудничества с ЕС.

22 сентября глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что перспектива армянских товаров на европейском рынке будет зависеть от их качества и конкурентоспособности, и пожелала Еревану удачи в реализации товаров.

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