Жертвами нападений медведей с весны стали 27 человек

Число выходов бурых медведей к населенным пунктам в России выросло в 2026 г. По информации Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час и полный запрет на посещение лесов. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, ряде городов Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.