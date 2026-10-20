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Жертвами нападений медведей с весны стали 27 человек

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Житель поселка Пинега в Архангельской области стал 27-м человеком, погибшим в результате нападения бурого медведя в российских регионах с весны 2026 г. Такие данные следуют из материалов, имеющихся в распоряжении «РИА Новости».

По информации местных властей, охотник скончался от полученных травм после встречи с медведем в минувшие выходные. Следственное управление СК России по Архангельской области начало проверку.

В ведомстве сообщили, что 20 октября в лесном массиве Пинежского района обнаружили тело 49-летнего местного жителя с признаками нападения медведя. По предварительным данным, мужчина ушел в лес 18 октября, взяв с собой ружье, чтобы собирать ягоды.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

8 октября медведь напал на 15-летнего мальчика в Солтонском районе Алтайского края, подросток выжил. Предварительно, инцидент произошел на пасеке примерно в 20 км от Солтона. Состояние подростка оценивали как средней степени тяжести.

Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людям

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В конце сентября в Туве при нападении медведя погиб заслуженный хоккейный тренер Александр Кузьменко. Он являлся отцом игрока НХЛ Андрея Кузьменко. По факту гибели тренера возбуждено уголовное дело.

Число выходов бурых медведей к населенным пунктам в России выросло в 2026 г. По информации Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час и полный запрет на посещение лесов. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, ряде городов Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.

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