Медведь напал на подростка в Алтайском крае
Медведь напал на 15-летнего мальчика в Солтонском районе Алтайского края. Подросток выжил, сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.
Предварительно, инцидент произошел на пасеке примерно в 20 км от Солтона 8 октября. За пострадавшим приехала бригада «скорой», чтобы отвезти его в медучреждение Бийска. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести.
В сообщении указано, что обстоятельства инцидента выясняются, а дальнейшая судьба животного неизвестна.
Число выходов бурых медведей к населенным пунктам в России выросло в 2026 г. По информации Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час и полный запрет на посещение лесов. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, ряде городов Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.
В Закаменске две школы и техникум перевели на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте города.
Минприроды настаивает, что ситуация не является аномальной.