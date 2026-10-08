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Главная / Общество /

Медведь напал на подростка в Алтайском крае

Инна Шульгина
Unsplash
Unsplash

Медведь напал на 15-летнего мальчика в Солтонском районе Алтайского края. Подросток выжил, сообщает станция скорой медицинской помощи Бийска.

Предварительно, инцидент произошел на пасеке примерно в 20 км от Солтона 8 октября. За пострадавшим приехала бригада «скорой», чтобы отвезти его в медучреждение Бийска. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести.

В сообщении указано, что обстоятельства инцидента выясняются, а дальнейшая судьба животного неизвестна.

Медвежья осада: почему хищники все чаще выходят к людям

Общество

Число выходов бурых медведей к населенным пунктам в России выросло в 2026 г. По информации Минприроды, хищники появлялись возле городов и сел в 41 регионе страны. В Байкальске Иркутской области 18 сентября ввели комендантский час и полный запрет на посещение лесов. Режим повышенной готовности также объявляли в 11 районах Тувы, в Усть-Илимске и Братске, ряде городов Кузбасса и Петропавловске-Камчатском.

В Закаменске две школы и техникум перевели на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте города.

Минприроды настаивает, что ситуация не является аномальной.

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