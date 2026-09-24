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В Туве жертвой нападения медведя стал отец игрока НХЛ Кузьменко

Ксения Наумчик
Unsplash
Unsplash

Туристом, погибшим в Туве в результате нападения медведя, оказался заслуженный хоккейный тренер Александр Кузьменко, выяснили «Известия».

Кузьменко много лет занимался подготовкой профессиональных хоккеистов. Среди его воспитанников – игроки Континентальной хоккейной лиги Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист Всероссийской хоккейной лиги Александр Пелевин.

Сын тренера Андрей Кузьменко также проходил подготовку под его руководством. Сейчас он выступает в Национальной хоккейной лиге за клуб «Питтсбург Пингвинз».

СК России по Республике Тува возбудил уголовное дело по факту гибели Кузьменко.

Утром руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщил о погибшем туристе из Москвы, который пострадал при нападении медведя на реке Большой Енисей в Туве. Мужчина приехал на рыбалку с группой. По предварительным данным, хищник напал на туристов днем. У умершего были вырваны мягкие ткани лица. Отдыхающие проигнорировали запреты, введенные в регионе из-за медведей.‍

23 сентября сообщалось, что выход медведей к домам, трассам и населенным пунктам зарегистрировали во всех регионах Сибири. Медведи нападают на местных жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В тот же день СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек в Красноярском крае в результате нападения медведей.

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