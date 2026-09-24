В Туве жертвой нападения медведя стал отец игрока НХЛ Кузьменко

Утром руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщил о погибшем туристе из Москвы, который пострадал при нападении медведя на реке Большой Енисей в Туве. Мужчина приехал на рыбалку с группой. По предварительным данным, хищник напал на туристов днем. У умершего были вырваны мягкие ткани лица. Отдыхающие проигнорировали запреты, введенные в регионе из-за медведей.‍