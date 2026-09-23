СК возбудил дело после гибели шести человек от нападений медведей

14 сентября Минприроды России разработало меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям ограничить доступ животных к пищевым отходам на свалках, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников рядом с населенными пунктами и информировать туристов о правилах поведения при встрече с ними. Регионам также рекомендовали организовать мониторинг численности и перемещений медведей и при необходимости принимать меры для регулирования их численности.