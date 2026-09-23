СК возбудил дело после гибели шести человек от нападений медведей
Шесть человек погибли в результате нападений бурых медведей в Красноярском крае. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, шесть случаев нападения медведей со смертельным исходом зарегистрировали на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов. Следствие полагает, что к гибели людей могло привести бездействие должностных лиц, которые не реагировали на жалобы жителей о появлении хищников.
В СК отметили, что медведей более 120 раз замечали в населенных пунктах, в том числе в городах.
14 сентября Минприроды России разработало меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям ограничить доступ животных к пищевым отходам на свалках, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников рядом с населенными пунктами и информировать туристов о правилах поведения при встрече с ними. Регионам также рекомендовали организовать мониторинг численности и перемещений медведей и при необходимости принимать меры для регулирования их численности.