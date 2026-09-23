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Выход медведей к населенным пунктам зафиксировали во всех регионах Сибири

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Выход медведей к домам, трассам и населенным пунктам зарегистрировали во всех регионах Сибири. Об это пишет ТАСС.

По подсчетам агентства, последним регионом, в котором заметили вышедшее к людям животное, стала Омская область. Как уточнило издание, медведи нападают на местных жителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

23 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек в Красноярском крае в результате нападения медведей. Следствие полагает, что к гибели людей могло привести бездействие должностных лиц, которые не реагировали на жалобы жителей о появлении хищников.

В этот же день замглавы Хакасии Дмитрий Бученик заявил, что город Абаз попал в «медвежью осаду». Он отметил, что один из подстреленных медведей был настолько большим, что снес забор на дачах, убегая от преследователей. 

14 сентября Минприроды России разработало меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям ограничить доступ животных к пищевым отходам на свалках, своевременно предупреждать жителей о появлении хищников рядом с населенными пунктами и информировать туристов о правилах поведения при встрече с ними. 

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