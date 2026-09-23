Замглавы Хакасии Бученик заявил о «медвежьей осаде» Абаза

В российских регионах наблюдаются многочисленные выходы медведей к домам, трассам и населенным пунктам. В Иркутской области 19 сентября ввели режим повышенной готовности из-за этого. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что за период активности хищников на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило более 1500 сообщений о медведях вблизи населенных пунктов.