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Замглавы Хакасии Бученик заявил о «медвежьей осаде» Абаза

Сергей Пахомов
Zdeněk Macháček \ Unsplash
Zdeněk Macháček \ Unsplash

В хакасском городе Абаз в ночь на 23 сентября зарегистрировали массовый выход медведей, двух из которых отогнали, а трех – застрелили. Об этом сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик в «Максе».

«Таежный город фактически в медвежьей осаде – выходы зверей фиксировались со всех сторон», – отметил он.

По словам замглавы республики, один из подстреленных медведей был настолько большим, что снес забор на дачах, убегая от преследователей. Как уточнил Бученик, отгонять животных пришлось в районах городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки».

В российских регионах наблюдаются многочисленные выходы медведей к домам, трассам и населенным пунктам. В Иркутской области 19 сентября ввели режим повышенной готовности из-за этого. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что за период активности хищников на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило более 1500 сообщений о медведях вблизи населенных пунктов.

14 сентября Минприроды РФ рекомендовало властям регионов, где водятся медведи, не допускать доступа хищников к пищевым отходам на свалках, информировать туристов о правилах безопасности на природе, а также своевременно оповещать граждан о выходах зверей к населенным пунктам.

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