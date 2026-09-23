Замглавы Хакасии Бученик заявил о «медвежьей осаде» Абаза
В хакасском городе Абаз в ночь на 23 сентября зарегистрировали массовый выход медведей, двух из которых отогнали, а трех – застрелили. Об этом сообщил замглавы региона Дмитрий Бученик в «Максе».
«Таежный город фактически в медвежьей осаде – выходы зверей фиксировались со всех сторон», – отметил он.
По словам замглавы республики, один из подстреленных медведей был настолько большим, что снес забор на дачах, убегая от преследователей. Как уточнил Бученик, отгонять животных пришлось в районах городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки».
В российских регионах наблюдаются многочисленные выходы медведей к домам, трассам и населенным пунктам. В Иркутской области 19 сентября ввели режим повышенной готовности из-за этого. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что за период активности хищников на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило более 1500 сообщений о медведях вблизи населенных пунктов.
14 сентября Минприроды РФ рекомендовало властям регионов, где водятся медведи, не допускать доступа хищников к пищевым отходам на свалках, информировать туристов о правилах безопасности на природе, а также своевременно оповещать граждан о выходах зверей к населенным пунктам.