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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Ася Султанова

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к домам, трассам и населенным пунктам. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, за период активности хищников на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило более 1500 сообщений о медведях вблизи населенных пунктов. Ежедневно фиксируется от 50 до 70 таких обращений.

18 сентября в систему–112 поступило 56 сообщений о выходах медведей. Наиболее напряженная обстановка – в Нижнеудинском, Слюдянском, Братском, Нижнеилимском и Киренском районах. Губернатор рекомендовал жителям и гостям региона отказаться от посещения лесов. По его словам, особое внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок и вывозу мусора – медведи часто выходят к бытовым отходам.

Кобзев также рекомендовал исключить выпас сельхозживотных в охотничьих угодьях. Службы продолжают работу по алгоритму. За сутки добыто 11 медведей: пять – в Братском районе, по две особи – в Нижнеудинском, Киренском и Слюдянском. Всего в 2026 г. добыли 191 медведя.

Из-за угрозы медведей власти Байкальска организовали доставку жителей до избирательных участков и обратно на специальном транспорте. В городе ввели режим повышенной готовности и комендантский час с 19:00 – находиться на улицах, в парках и лесных массивах в темное время суток запрещено.

С начала августа по 17 сентября нападения медведей на людей зафиксировали в восьми российских регионах. Наиболее резонансный случай произошел на Алтае, где  медведь напал на палатку с туристами и утащил девушку в лес. Спасти ее не удалось.

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