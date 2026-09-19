Из-за угрозы медведей в Байкальске избирателей довезут до участков на транспорте
Власти Байкальска в Иркутской области организуют доставку жителей до избирательных участков и обратно на специальном транспорте. Такое решение принято из-за участившихся случаев выхода бурых медведей к людям и нападений хищников, сообщила администрация города.
В городе ввели режим повышенной готовности и комендантский час с 19:00 – находиться на улицах, в парках и лесных массивах в темное время суток запрещено. Власти полностью закрыли доступ в леса и тайгу, включая сбор грибов и ягод, которые стали причиной нескольких трагедий в регионе.
С начала августа по 17 сентября нападения медведей на людей зафиксированы в восьми российских регионах. Наиболее резонансный случай произошел на Алтае, где медведь напал на палатку с туристами и утащил девушку в лес, она погибла.