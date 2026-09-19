Из-за угрозы медведей в Байкальске избирателей довезут до участков на транспорте

В городе ввели режим повышенной готовности и комендантский час с 19:00 – находиться на улицах, в парках и лесных массивах в темное время суток запрещено. Власти полностью закрыли доступ в леса и тайгу, включая сбор грибов и ягод, которые стали причиной нескольких трагедий в регионе.