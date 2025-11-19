Почему в новом учебном году в США будет на 17% меньше иностранных студентов

В ноябре 2018 г. минюст США анонсировал программу «Китайская инициатива» (КИ), направленную на выявление китайской агентуры в американской академической среде. При Байдене КИ преобразовали в более точечную программу. По данным портала Open Doors, в 2024/25 учебном году в США обучалось почти 1,2 млн иностранных студентов – на 5% больше, чем в 2023/24 учебном году. Больше всего иностранных студентов приезжает в США из Индии, Китая и Южной Кореи. При этом если количество индийских студентов по сравнению с 2023 г. увеличилось на 10% и достигло 363 019 человек, то число китайских снизилось на 4% до 265 919. И хотя обучающиеся в США иностранцы представляют разные сферы науки, 57% из них связаны со STEM-дисциплинами, 26% – с компьютерными и математическими науками, а 18% получили инженерное образование. Бизнесу и управлению обучаются 14%, физике и естественно-научным дисциплинам – 8%, общественным наукам – 7%. Стоит отметить, что количество иностранных студентов в американских вузах почти неуклонно растет с середины 1950-х гг., включая первое президентство Трампа (2017–2021 гг.), за исключением периода пандемии.