Главная / Политика /

Почему в новом учебном году в США будет на 17% меньше иностранных студентов

Дональд Трамп хочет отсеять некачественных детей
Роман Романов
MARIO TAMA / GETTY IMAGES VIA AFP
Количество новых иностранных студентов в США в 2025/26 учебном году будет на 17% меньше, чем в предыдущем, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты подчеркивают, что такой спад связан с конфронтационной политикой администрации президента США Дональда Трампа в отношении американских высших учебных заведений и попыткой ужесточения правил выдачи виз, в том числе студенческих.

В апреле Гарвард подал в суд на администрацию с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства на общую сумму $2,2 млрд, а также контракты на $60 млн. Два основных пункта обвинения со стороны университета – нарушение первой поправки конституции США, гарантирующей свободу слова, а также несоблюдение процедуры при принятии решения о заморозке финансирования. Первый касается списка из 10 требований, который администрация направила в Гарвард 11 апреля. Помимо предписаний закрыть программы инклюзивности (DEI) и повысить стандарты борьбы с антисемитизмом и другими видами дискриминации (из-за студенческих протестов весной 2024 г. в связи с войной в Газе) в нем содержалось требование провести независимую проверку практик найма новых сотрудников и принятия студентов.

В конце мая Трамп также решил запретить университету принимать иностранных студентов. Практически сразу после этого Федеральный суд в Калифорнии в качестве обеспечительной меры заблокировал отмену легального статуса 1000 иностранных студентов. А уже 6 июня окружной судья Эллисон Берроуз продлил блокировку запрета Трампа на въезд иностранных студентов.

Помимо Гарварда ограничения Трампа частично затронули и продолжают угрожать Колумбийскому, Пенсильванскому, Корнелльскому, Принстонскому и Северо-Западному университетам. По данным агентства NPR на середину марта, в целом администрация Трампа инициировала проверки 60 университетов по подозрению в потворствовании антисемитским настроениям среди преподавательского состава и студентов.

MARIO TAMA / GETTY IMAGES VIA AFP

В ходе своей предвыборной кампании Трамп не раз поднимал вопрос идеологизированности университетов и, в частности, говорил о протестной активности иностранных учащихся. Наиболее активно эта тема использовалась им во время пропалестинских протестов в кампусах ведущих американских образовательных учреждений весной 2024 г. А уже в конце июня того же года его пресс-секретарь (на тот момент пресс-секретарь кампании) Кэролайн Левит заявила, что возможность остаться в США после получения образования будет только у тех иностранных студентов, «которые могут сделать важный вклад» в развитие страны. Она уточнила, что упрощенный доступ к грин-карте для таких студентов будет сопровождаться «жесточайшей системой проверки», которая исключит «коммунистов, исламистов, сторонников «Хамас» и ненавистников Америки».

Но и в президентство демократа Джо Байдена (2021–2025 гг.) некоторые иностранные студенты подвергались давлению. Например, в мае 2024 г. Bloomberg сообщило о случаях, когда американские пограничники отправляли в Китай прибывших с каникул на родине китайских студентов. По свидетельствам некоторых из них, перед этим пограничники спрашивали их, являются ли они членами Коммунистической партии Китая и оплачивает ли китайское правительство их обучение в США. В апреле 2024 г. посольство Китая в Вашингтоне заявило, что с июля 2021 г. из США было депортировано более 70 легальных китайских студентов. Причем и эти действия были в какой-то мере продолжением политики первой администрации Трампа.

В ноябре 2018 г. минюст США анонсировал программу «Китайская инициатива» (КИ), направленную на выявление китайской агентуры в американской академической среде. При Байдене КИ преобразовали в более точечную программу. По данным портала Open Doors, в 2024/25 учебном году в США обучалось почти 1,2 млн иностранных студентов – на 5% больше, чем в 2023/24 учебном году. Больше всего иностранных студентов приезжает в США из Индии, Китая и Южной Кореи. При этом если количество индийских студентов по сравнению с 2023 г. увеличилось на 10% и достигло 363 019 человек, то число китайских снизилось на 4% до 265 919. И хотя обучающиеся в США иностранцы представляют разные сферы науки, 57% из них связаны со STEM-дисциплинами, 26% – с компьютерными и математическими науками, а 18% получили инженерное образование. Бизнесу и управлению обучаются 14%, физике и естественно-научным дисциплинам – 8%, общественным наукам – 7%. Стоит отметить, что количество иностранных студентов в американских вузах почти неуклонно растет с середины 1950-х гг., включая первое президентство Трампа (2017–2021 гг.), за исключением периода пандемии.

Про какой новый санкционный механизм против России говорит Трамп

Трамп отдает приоритет качеству над количеством, говорит научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Ульяна Артамонова. При этом идеологическая аргументация для Трампа – ширма, с помощью которой он объясняет общественности возможные ограничения. По словам эксперта, для некоторых университетов отсутствие иностранных студентов в краткосрочной перспективе станет финансовой проблемой, но их место могут вполне быстро занять американские студенты, семьи которых могут оплатить образование, или те, кто воспользуется студенческими кредитами. Если кто и пострадает, то это будут малопопулярные учебные заведения, но никак не вузы типа Гарварда. Наиболее вероятным следствием станет пересмотр магистерских программ, возможно сокращение или объединение тех, которые традиционно не пользовались особым спросом у местного населения.

Большие университеты не сильно пострадают, согласилась младший научный сотрудник ИСКРАНа Александра Головко-Охромеенко. Она объяснила, что их страхуют другие источники доходов: федеральные гранты на науку и частные фонды. «А вот колледжи поменьше без спонсорских фондов, полагавшиеся на приток иностранцев, действительно могут пострадать», – резюмировала она.

