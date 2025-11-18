Про какой новый санкционный механизм против России говорит Трамп

Про какой новый санкционный механизм против России говорит ТрампПрезидент заверил, что не против его утверждения в конгрессе
Президент США Дональд Трамп заявил в ночь на 17 ноября по мск, что он не против утверждения в конгрессе законопроекта, который даст возможность ввести новые ограничения против стран, «ведущих дела» с Россией. Он сразу же допустил, что наряду с ней в списке «токсичных» стран может оказаться и Иран. Так президент ответил на вопрос журналиста о том, «пришло ли время» принять документ, оказывающий еще большее давление на Москву.
Исходя из сути слов Трампа он, вероятнее всего, имел в виду так называемые вторичные пошлины. Этот термин он впервые использовал в интервью телеканалу NBC News 30 марта.
«Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами. Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть», – объяснял он тогда. Законопроект, предусматривающий такие ограничения, был инициирован в сенате, в том числе республиканцами, еще весной 2025 г. Он допускает ужесточение санкционного режима в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также введение 500%-ных пошлин на российский импорт и на товары из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. С того момента Трамп несколько раз менял риторику по этому поводу, стараясь избегать прямой поддержки или, наоборот, отказа от этой инициативы.
Если законопроект будет вынесен на голосование, то он может получить необходимую поддержку в обеих палатах конгресса, где доминируют республиканцы. Об этом еще в мае говорил госсекретарь Марко Рубио, который не исключал, что инициативу поддержат 80% сенаторов (80 из 100). По его словам, такое же соотношение в пользу принятия законопроекта есть и в палате представителей. И если эти данные не изменились за несколько месяцев, то у законопроекта есть шансы быть не просто одобренным, но и при необходимости даже преодолеть президентское вето.
При этом в части введения пошлин этот законопроект не обязывает президента использовать соответствующий механизм немедленно. В интервью телеканалу ABC News в конце июня один из авторов законопроекта – сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) рассказал о том, что в документе заложен механизм исключений (waiver), который позволит Трампу решать, как действовать в отношении той или иной страны.
Ранее в октябре Трамп объявил, что российско-американский саммит лидеров двух стран в Будапеште пока отменяется, а минфин США ввел новые санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний (они стали первыми за подписью Трампа после его возвращения в Белый дом 20 января 2025 г.).
Без команды со стороны Трампа республиканцы не решатся самовольно запустить процесс принятия любого ограничительного законопроекта, так как президент полностью контролирует партийный истеблишмент, объясняет заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. По его словам, даже в случае принятия документа по вторичным пошлинам Трамп не будет сразу же прибегать к их введению – скорее он хочет использовать это как дополнительный инструмент торга с Россией по вопросу Украины. «Президент США хотел бы оставить за собой право введения или отмены санкционных ограничений, не желая связывать себе руки конгрессом. Законопроект сената как раз дает президенту именно право, но не обязанность вводить пошлины», – сказал эксперт.
Кроме того, 22 октября сенатский комитет по международным отношениям утвердил еще три санкционных законопроекта, связанных с Россией. «Так как Белый дом, видимо, не желает действовать, думаю, важно, чтобы это сделал конгресс <...>», – заявила тогда старший демократ в комитете сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шейхин. Среди тех документов первый предусматривал признание России страной – спонсором терроризма, второй – введение экономических ограничений против Китая «за поддержку военных действий» Москвы (Stop China and Russia Act), третий – изъятие и отправку частями, траншами каждые 90 дней Украине замороженных в США российских активов (REPO Act; был внесен в картотеку конгресса еще в ноябре 2023 г.). При этом ни один из вышеперечисленных документов, включая предусматривающий 500%-ные пошлины на товары стран, закупающих российские энергоресурсы, не одобрен ни одной из палат конгресса.
Угроза санкционными законопроектами – это элемент давления и попытка усилить свою переговорную позицию, соглашается научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. При этом эксперт допускает, что администрация Трампа далее может затягивать принятие вышеперечисленных документов, чтобы окончательно не блокировать переговорный процесс. Движения в сторону их утверждения при этом возможны, но на данном этапе они будут носить больше демонстративный характер, считает Павлов.