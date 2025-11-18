Про какой новый санкционный механизм против России говорит Трамп

«Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами. Будут 25%-ные тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть», – объяснял он тогда. Законопроект, предусматривающий такие ограничения, был инициирован в сенате, в том числе республиканцами, еще весной 2025 г. Он допускает ужесточение санкционного режима в отношении физических и юридических лиц, связанных с Россией, а также введение 500%-ных пошлин на российский импорт и на товары из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. С того момента Трамп несколько раз менял риторику по этому поводу, стараясь избегать прямой поддержки или, наоборот, отказа от этой инициативы.