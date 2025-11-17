Газета
Кремль негативно относится к проекту США о санкциях за сотрудничество стран с РФ

Россия негативно относится к американскому законопроекту, который устанавливает санкции против любой страны, ведущей бизнес с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля указал, что президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, поддерживает ли он указанный документ, сказал, что будет смотреть, о каких деталях в нем пойдет речь.

«Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», – подчеркнул Песков.

Новость дополняется

